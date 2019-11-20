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Госдума изменила порядок тестирования адвокатов и ввела для них "гонорары успеха"

Одобренный законопроект также предусматривает, что дела между адвокатами распределяются на территории всей страны с помощью автоматизированной информационной системы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума в среду в третьем чтении приняла законопроект, вносящий существенные изменения в закон об адвокатской деятельности, в том числе в части тестирования адвокатов и возможности получения ими гонораров, исходя из результатов работы.

Согласно тексту, тестирование в рамках квалификационного экзамена на получение статуса адвоката должно будет проводиться через единую автоматизированную информационную систему. Она призвана гарантировать анонимность проверки результатов. Требования к этой системе устанавливаются советом Федеральной палаты адвокатов. Данное положение вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Еще одной важной новеллой стало введение "гонораров успеха" для адвокатов. Как отметил ранее глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "очень часто этот гонорар выдается, но через серые схемы, мимо бюджета конкретной адвокатской палаты и бюджета РФ". В связи с этим теперь такой тип вознаграждения легализован. В то же время эта норма не будет распространяться на уголовные дела и дела по административным правонарушениям.

Документ предусматривает, что дела между адвокатами распределяются на территории всей страны с помощью автоматизированной информационной системы в том случае, если адвокаты назначены защитниками по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда.

Законом исключается ограничение на изменение членства в адвокатских палатах субъектов РФ, которое предлагалось в редакции первого чтения. Изначально такое предложение было связано с недобропорядочной практикой сдачи квалификационных экзаменов в субъектах РФ, но эту проблему призвано решить единое тестирование.

Максимальная численность совета Федеральной палаты адвокатов увеличивается с 30 до 33 человек. Требуемый сейчас пятилетний стаж адвокатской деятельности, необходимый для учреждения адвокатского кабинета или коллегии адвокатов, уменьшится до трех лет. Вводится запрет на одновременное занятие одним и тем же лицом должностей члена совета адвокатской палаты субъекта РФ и члена квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта РФ.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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