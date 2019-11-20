Госдума разрешила службам транспортной безопасности использовать электрошокеры

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, который позволяет сотрудникам подразделений транспортной безопасности, в частности охранникам в аэропортах, использовать электрошокеры.

Сотрудники транспортной безопасности теперь получают право приобретать, хранить и использовать электрошокеры и искровые разрядники на объектах транспортной инфраструктуры для предотвращения преступлений. На сегодняшний день такие средства могут использовать сотрудники частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, сотрудники Госохотнадзора, полицейские, бойцы Росгвардии, а также простые граждане, но службы транспортной безопасности в этот перечень не входят. Электрошокеры должны быть отечественного производства и соответствовать установленным в РФ требованиям.

Законом регламентировано, в каких именно случаях допускается использование электрошокеров: для отражения нападения на объект и на граждан, для самозащиты, пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем, для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления, если они хотят скрыться или оказать вооруженное сопротивление.

Предусмотрены и ограничения. В первую очередь, запрещается применять электрошокеры против беременных, инвалидов и малолетних за исключением случаев, когда указанные лица оказывают вооруженное сопротивление или совершают нападение, ставя под угрозу жизнь и здоровье окружающих. Закон обязывает сотрудников служб транспортной безопасности стремиться к тому, чтобы причиняемый нарушителям вред был минимальным, а также оказывать первую помощь тем, кого пришлось ударить шокером.

Сотрудники будут обязаны предупреждать о намерении использовать электрошокер, но на экстренные ситуации эта норма не распространяется. Руководители подразделений транспортной безопасности должны уведомлять органы внутренних дел о случаях использования электрошокеров.

"Ситуация с неадекватными гражданами, угрожающими пассажирам лайнеров, давно стала притчей во языцех. Усмирить таких граждан безоружным сотрудникам очень сложно", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский ("Единая Россия"). "Часто случаются проблемы с неадекватными пассажирами и на вокзалах, в аэропортах и морских портах, с этим надо было что-то делать, - добавил он. - Принятый нами законопроект позволит сотрудникам службы транспортной безопасности пресечь сопротивление, оказываемое нарушителями".