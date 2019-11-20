Нарышкин передал Шойгу карту, висевшую в рабочем кабинете разведчика Зорге

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу принял от директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина настенную карту Юго-Восточной Азии, которая была привезена разведчиком Рихардом Зорге в Японию в сентябре 1933 года и размещалась в его рабочем кабинете. Торжественная церемония передачи исторической реликвии прошла в Национальном центре управления обороной РФ.

Шойгу выразил Нарышкину искреннюю благодарность за передачу карты, которой разведчик пользовался во время своей деятельности. Министр отметил, что собранные группой Зорге сведения сыграли важную роль при планировании операций Красной армии на начальном этапе Великой Отечественной войны и оказали серьезное влияние на принятие стратегических решений.

"Есть информация, что Зорге одним из первых оповестил о дне начале войны. Это, конечно, большая заслуга. Но главная его заслуга заключается в том, что он позволил за счет своей информации, разведывательной информации, нашим вооруженным силам, нашей стране перебросить огромное количество войск с Дальнего Востока, с восточного направления под Москву. И именно это позволило одержать, пожалуй, первую и, может быть, одну из основных побед в Великой Отечественной войне", - сказал он.

Министр обороны напомнил, что 7 ноября исполнилось 75 лет со дня смерти легендарного разведчика. "В мае во время визита в Японию я возложил цветы на его могилу в знак памяти о всех разведчиках, которые отдали жизнь за Великую Победу", - добавил Шойгу.

По данным российского военного ведомства, вплоть до своего ареста в Токио 18 октября 1941 года Зорге постоянно пользовался этой картой Юго-Восточной Азии в повседневной работе, в том числе при составлении донесений в Москву. Известно, что в ходе обыска, проводившегося подразделением японской полиции, из квартиры разведчика были изъяты все его личные вещи. Вместе с тем возглавлявший расследование сотрудник токийской прокуратуры Мицусада Ёсикава эту карту к материалам дела не приобщил. Многие годы карта хранилась в доме Ёсикавы в качестве семейной реликвии, а после его смерти была подарена семье его друга - Ёсио Сига, известного коммунистического деятеля послевоенной Японии.

Также Нарышкин передал Шойгу портрет Зорге, выполненный в технике полиграфического золочения. Художественный проект был реализован под руководством президента Национальной портретной галереи Александра Осипова. "Карта и портрет Рихарда Зорге займут достойное место среди других экспонатов музея Главного разведывательного управления, где у нас хранится много разных вещей многих наших разведчиков, легендарных разведчиков", - сказал министр, выразив надежду, что когда-нибудь сделанное военной разведкой и во время Великой Отечественной войны, и до нее, и после станет достоянием общественности.

Карта разведчика

Карта Юго-Восточной Азии на английском и японском языках JAVA-CHINA JAPAN LYN изготовлена британской компанией Edward Stanford Ltd. Размер карты в рамке - 120x94 см, масса - около 10 кг.

Карта публиковалась по заказу голландской судоходной компании JAVA-CHINA LAPAN LYN, осуществлявшей пассажирские и грузоперевозки в Юго-Восточной Азии с 1902 года.

По оценкам специалистов, карта была изготовлена в период с 1924 по 1932 годы, так как острова Сайпан и Палау, присоединенные к Японской империи в 1919 году, указаны как японская территория. В то же время Манчжурия, превращенная под японским воздействием в 1932 году в марионеточное государство Маньчжоу Го, еще не выделена в отдельную государственную единицу. Кроме того, на карте указана Монголо-Бурятская республика, образованная в 1923 году.

Впечатанные жирные голубые линии представляют собой основные торговые маршруты того времени между Японией, Китаем, Явой и Голландской Ост-Индией. Тонкими синими линиями выделены Китайская восточная железная дорога, Транссибирская магистраль и Южно-Манчжурская железная дорога, по которым осуществлялась доставка грузов из Европы через Советскую Россию в Китай.