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Шведская академия продолжает оправдываться за свой выбор Нобелевского лауреата

Выбор Петера Хандке в качестве лауреата премии восприняли неоднозначно за поддержку сербов в вооруженном конфликте в Югославии

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Присуждающая Нобелевскую премию по литературе Шведская академия ответила на письмо Союза жертв и свидетелей геноцида с требованием отозвать у лауреата этого года Петера Хандке присужденную ему премию, сообщает телеканал SVT.

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В начале ноября члены Союза организовали у посольства Швеции в Сараево демонстрацию, в ходе которой передали письмо организации "Матери Сребреницы", сотрудничающей с Союзом жертв и свидетелей геноцида. Оно адресовано шведской королевской чете, и в нем содержится призыв отменить решение Шведской академии, поскольку, по мнению организации, Петер Хандке отрицает сам факт геноцида.

Выбор Хандке в качестве лауреата премии по литературе был воспринят неоднозначно за поддержку сербов в вооруженном конфликте в Югославии.

Если ответ монархов займет какое-то время, то председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон уже отреагировал на послание. "Мы восприняли это письмо с тревогой и глубокой печалью. Очевидно, что у нас очень разные взгляды на литературные труды Петера Хандке", - пишет он в своем ответе и далее отмечает согласие обеих сторон в том, что они полностью доверяют решению Гаагского трибунала классифицировать резню в Сребренице как геноцид.

Однако председатель Союза жертв и свидетелей геноцида Мурат Тахирович не удовлетворен таким ответом. "Нобелевский комитет пишет, что доверяет решению Гаагского трибунала, и при этом награждает Петера Хандке, который это отрицает. В этом присутствуют противоречие и лицемерие", - утверждает он в письме в SVT.

"Конечно же, безграничное страдание было вызвано геноцидом, который я никогда не отрицал. Страдание, которое ничем не утолить. Я сожалею, если то, что я сказал, выразило что-то иное", - прокомментировал ранее сам Хандке.

Присуждение премии Хандке было неоднозначно воспринято как в Швеции, так и в ряде других стран. Австрийца часто критикуют за поддержку сербов в вооруженном конфликте в Югославии в сочинении "Зимняя поездка на реки Дунай, Сава, Морава и Дрина или Справедливость для Сербии". Хотя в самом эссе писатель четко объяснил, что не ставит под сомнение резню в Сребренице, уже на следующий день после объявления лауреатов пережившие эту трагедию жители региона потребовали отобрать у Хандке премию.

От работы с Хандке также отказывались театры после того, как писатель посетил в гаагской тюрьме первого президента Сербии Слободана Милошевича (1941-2006), а затем выпустил эссе о процессе над ним и в итоге выступил с речью на похоронах опального югославского лидера. Но присуждающая премию Шведская академия считает несостоятельной критику в адрес литератора. Представители Нобелевского комитета не нашли в его речи на похоронах Слободана Милошевича "подтверждения тому, что Хандке оправдывал кровопролитие, молился "монстру" или отрицал преступления". Его решение участвовать в похоронах в целом можно критиковать, "но само по себе это не является достаточным основанием для всего, в чем его обвиняют", написали члены комитета в статье, опубликованной в газете Dagens Nyheter.

Нобелевский лауреат

10 октября Шведская академия присудила Хандке Нобелевскую премию по литературе за работу, "в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта". Хандке зарекомендовал себя как один из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны, отметил Нобелевский комитет. "Своеобразное искусство Петера Хандке заключается в пристальном внимании к пейзажам и материальному присутствию в мире, что сделало кино и живопись двумя его величайшими источниками вдохновения", - сказано в заявлении.

Хандке родился в 1942 году в австрийском Гриффене. Он - один из самых известных немецкоязычных авторов современности. С 1966 года из-под его пера вышло около 100 работ, включая пьесы, романы, сценарии и переводы классиков. На русском языке издана повесть "Страх вратаря перед 11-метровым" (1970), экранизированная его другом-немцем Вимом Вендерсом; тетралогия "Медленное возвращение домой" (1979), рассказ "Учение горы Сент-Виктуар" (1980) и другие. Одна из наиболее известных киноработ Вендерса "Небо над Берлином" (1987) также сделана совместно с Хандке.

В 1990-х австриец часто подвергался критике за поддержку сербской стороны в вооруженном конфликте в Югославии в своем сочинении "Зимняя поездка на реки Дунай, Сава, Морава и Дрина или Справедливость для Сербии". Из-за того, что Ватикан дистанцировался от балканских конфликтов, Хандке покинул католическую церковь и принял православие.

В 2004 году писатель посещал в гаагской тюрьме первого президента Сербии Слободана Милошевича, а затем выпустил эссе о процессе над ним и в итоге выступил с речью на похоронах опального югославского лидера. Из-за этой речи Французский Театр отказался от сотрудничества с Хандке.

"Он известен своей ангажированностью в отношении войны на Балканах. Ему хотелось, чтобы мы поняли мотивы сербов. Это исключительно политический выбор, и своей позицией он втянул политику в литературу", - прокомментировал присуждение премии Хандке известный шведский издатель Сванте Вейлер, который был крайне недоволен выбором академии. Критические статьи о Хандке выпустили многие ведущие газеты Европы, выбор академии осудил и премьер Албании. Сам Хандке назвал решение о присуждении смелым и обратился к сербам с предложением "обмыть" награду ракией и белым вином.

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