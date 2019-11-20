Дума наделяет президента правом неограниченно продлевать полномочия ректора МГУ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду поддержала поправку, которая снимает ограничение на число возможных продлений президентом РФ полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для должности ректора возраста. Поправка принята во втором чтении законопроекта о практической подготовке студентов.

Согласно федеральному закону о МГУ и СПбГУ от 10 ноября 2009 года, президент по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, установленного для замещения этой должности (65 лет), вправе дважды продлевать полномочия ректора на новый срок до пяти лет. Поправка убирает из закона слово "дважды", снимая ограничение на продление полномочий.

Авторами поправки выступили первые вице-спикеры Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. Изменение должно вступить в силу со дня опубликования закона.

В декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым переназначил Виктора Садовничего ректором МГУ сроком еще на пять лет. Это стало вторым и, согласно действующему законодательству, последним переназначением Садовничего, которому в апреле исполнилось 80 лет. Садовничий является ректором МГУ с 1992 года.

Согласно статье 332 Трудового кодекса, в государственных и муниципальных вузах должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются людьми в возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Ректоры, достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. По представлению ученого совета вуза учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста 70 лет, если иное не предусмотрено федеральным законом.

О законопроекте

Законопроект также законодательно закрепляет понятие "практическая подготовка" - это "форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы".

Определяется, что практическая подготовка учащихся может проводиться не только на базе образовательных организаций, но и на базе предприятий и учреждений. Российские вузы получат возможность организовать практику для студентов в сетевой форме. Вводится норма о заключении вузами и научными организациями договоров безвозмездного пользования имуществом государственных и муниципальных унитарных предприятий "для проведения научных исследований и разработок или практической подготовки обучающихся".