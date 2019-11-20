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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Путин пошутил, что с инвесторами лучше общаться за чашкой чая, а не на татами

Так президент РФ ответил на просьбу одного из участников форума "Россия зовет!" помочь ему провести тренировку с борцом Александром Карелиным

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пошутил, что с иностранными инвесторами лучше общаться не на татами, а за чашкой чая. Так российский лидер ответил на просьбу одного из участников форума "Россия зовет!", обладателя черного пояса по дзюдо, помочь ему провести тренировку с всемирно известным российским борцом Александром Карелиным.

"Весовая категория какая у вас? - поинтересовался Путин. "Сверхтяжелая", - ответил иностранец. "Мы с вами будем встречаться или за письменным столом, или когда будем пить чай и поздравлять друг друга с очередной победой", - пошутил президент России.

При этом он напомнил, что Карелин занимался вольной борьбой, а не дзюдо. "Поэтому, если вы хотите получить какие-то конкурентные преимущества с Карелиным, то лучше этого не делать, потому что он остается в очень хорошей форме. Я, правда, не знаю, когда вы прекратили свои тренировки, но лучше мы с вами будем встречаться не на татами, не на борцовском ковре. Уже, мне кажется, активная фаза занятий спортом, во всяком случае борьбой, уже позади", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКарелин, Александр АлександровичИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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