Хайкоу в 2020 году планирует заменить все городские автобусы на экологически чистые

ХАЙКОУ /Китай/, 20 ноября. /ТАСС/. Власти города Хайкоу - административного центра южной китайской островной провинции Хайнань - планируют в 2020 году полностью заменить на новые городские автобусы, работающие на альтернативных источниках энергии. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

По ее данным, к ноябрю количество таких автобусов в городе уже превысило 2 тыс. единиц. По оценкам администрации, их эксплуатация способствует защите экологии города и продвижению "зеленого развития" провинции. Хайкоу шестой год подряд занимает первое место среди городов КНР по качеству воздуха. Многие жители Китая приезжают сюда на зимний период, когда север страны затянут сильным смогом.

Власти Хайнаня ведут активную борьбу с загрязнением окружающей среды. Согласно правительственному плану, к 2030 году на острове будут полностью прекращены продажи автомобилей на углеводородном топливе. По мере целенаправленного сокращения доли машин с бензиновыми двигателями в провинции растет число автомобилей, работающих на электричестве, гибридном топливе и водороде. На текущем этапе администрация провинции решает вопрос создания развитой сети станций зарядки электрокаров.

Как сообщало издание "Хайнань жибао", власти Хайнаня также разработали меры для обновления парков предприятий общественного транспорта. Так, для автобусов на новых источниках энергии с ежемесячным пробегом от 2,5 тыс. км предусмотрена субсидия от 40 тыс. юаней ($5600) до 80 тыс. юаней ($11200) в зависимости от конкретной модели.