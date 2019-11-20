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Госдума ввела ответственность для экспертов на всех стадиях досудебного производства

В первую очередь, это касается случаев, связанных с оборотов наркотиков, оружия и боеприпасов, с преступлениями против личности или в сфере экономики, отметил один из авторов инициативы, депутат Василий Пискарев

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за заведомо ложные заключения или показания эксперта, специалиста или неправильный перевод, которые даны правоохранительным органам при рассмотрении ими сообщения о преступлении.

Сейчас ответственность для экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена статьей 307 Уголовного кодекса РФ. При этом положения данной статьи распространяются на стадию предварительного расследования по уголовному делу, а также на стадию рассмотрения дела в суде - то есть на период, когда уголовное дело уже возбуждено.

В то же время, как указывал ранее глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "заключения, показания эксперта или специалиста зачастую необходимы не только после возбуждения уголовного дела, но и на стадии проверки сообщения о преступлении, чтобы определить наличие или отсутствие признаков преступления".

Ложные сведения, представленные экспертом в такой ситуации, создают условия либо для необоснованного уголовного преследования невиновного, либо для незаконного отказа в возбуждении уголовного дела. В связи с этим в УК вносятся поправки, согласно которым ответственность для экспертов распространяется на все стадии судебного и досудебного производства.

"Выводы экспертизы имеют определяющее юридическое значение при принятии решения, возбуждать уголовное дело или нет", - отметил один из авторов инициативы, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В первую очередь, это касается случаев, связанных с оборотов наркотиков, оружия и боеприпасов, с преступлениями против личности или в сфере экономики, уточнил он.

"Принятый сегодня закон будет способствовать укреплению законности в деятельности органов дознания и следователей на стадии доследственной проверки при принятии процессуальных решений", - уверен депутат.

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Россия
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