Госдума вводит штрафы до 500 тыс. рублей за несоблюдение антитеррористических мер

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий крупные административные штрафы за несоблюдение антитеррористических мер по защите объектов, в том числе принадлежащих религиозным организациям.

Законопроектом вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, он дополняется новой статьей. Согласно ей, за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов либо воспрепятствование деятельности сотрудников, ответственных за безопасность, штрафы для физических лиц составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Во втором чтении законопроект был дополнен отдельным пунктом, который предусматривает аналогичные санкции за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций. Отличие заключается лишь в том, что штрафы для юридических лиц составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.