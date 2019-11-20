Житель американского штата Флорида просит Кадырова помочь вернуть детей из лагеря в Сирии

ГРОЗНЫЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Житель американского штата Флорида написал письмо главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в поиске и возвращении его детей, вывезенных женой в 2015 году на территорию террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Копию письма ТАСС предоставила член Совета при главе Чечни по правам человека и рабочей группы по возвращению детей из зоны ближневосточного конфликта Хеда Саратова.

В письме мужчина по имени Баширул Шикдер рассказал, что его жена Рашида Шикдер похитила и забрала в Сирию в 2015 году четырехлетнего сына и девятимесячную дочь. По его словам, супруга была убита во время бомбардировок ВВС США в январе 2019 года, а дети получили сильные ожоги. Террористы удерживали его детей в сирийском городе Аль-Багхуз до марта 2019 года, аннулировав его брак и права на детей. По последним имеющимся у отца сведениям, дети спрятаны в лагере Эль-Холь на территории Сирии и находятся под опекой женщины, которая является сторонником террористической организации.

"Каждый день с момента похищения моих детей я пытаюсь их вернуть обратно. Я прошу помощи в поиске моих невинных детей. Юсуф и Зухра были ранены, с очень сильными ожогами, они слишком малы, чтобы позаботиться о себе", - говорится в письме Шикдера.

Саратова говорит, что письмо ей передали американские журналисты во время командировки в Чечню. По ее словам, это не первое обращение граждан других государств с просьбами о помощи в поиске детей. "У нас еще около 10 иностранных заявителей, это граждане Боснии, Бельгии, Австрии, Норвегии, есть даже из ЮАР, из Кейптауна. Все знают, что Россия единственная страна, которая занимается этой проблемой", - подчеркнула Саратова.

Проблема присутствия детей в Сирии и Ираке возникла из-за того, что граждане разных стран воевали на территории Ближнего Востока на стороне ИГ. Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен Анна Кузнецова вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка, в их числе 32, доставленные самолетом МЧС в понедельник вечером. Посол РФ в Ираке заявил в интервью ТАСС, что операция по возвращению российских детей практически завершена и в Багдаде их почти не осталось.