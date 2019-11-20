Бутина и Вышинский примут участие в круглом столе в Думе по теме защиты россиян за рубежом

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам 22 ноября проведет расширенное заседание в формате круглого стола на тему "О ситуации с нарушением прав и законных интересов россиян и соотечественников за рубежом", участие в нем примут недавно освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина и российский журналист Кирилл Вышинский. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"В обсуждении приглашены принять участие депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, Кирилл Вышинский, Мария Бутина, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, представители МИД России, Генпрокуратуры РФ, Минюста, СПЧ, Общественной палаты РФ", - сказал он.

По словам Слуцкого, проблема защиты россиян, "попавших в тяжелую ситуацию вдали от Родины, не сходит с повестки дня". "Только в прошлом году стали известны более 600 случаев необоснованных арестов, депортаций, неоказания своевременной медпомощи, экстрадиции наших сограждан в различных странах Запада на фоне общей русофобской истерии. К сожалению, регулярными стали проявления судебной предвзятости, надуманных и сфабрикованных обвинений против граждан РФ за рубежом", - констатировал депутат.

"Особняком здесь стоят США, которые, применяя так называемое экстерриториальное правосудие, развернули настоящую охоту за россиянами по всему миру", - добавил он.