Строительство двух детских садов в новом микрорайоне Чебоксар завершат до конца года

ЧЕБОКСАРЫ, 20 ноября. /ТАСС/. Строительство двух дошкольных образовательных учреждений на 160 и 250 мест в микрорайоне Новый город Чебоксар завершат до конца года. Об этом журналистам в среду сообщил глава администрации города Алексей Ладыков в ходе инспекции объектов.

"Строительство детских садов в микрорайоне №1 и №2 завершится в декабре текущего года. На объектах заканчивается работа по благоустройству территории и установке оборудования", - сказал Ладыков.

Он отметил, что в новых детских садах будут гимнастический и музыкальный залы, компьютерные классы, помещения для занятий в кружках, а в детском саду, рассчитанном на 250 мест, также откроют плавательный бассейн.

По данным пресс-службы, с 2013 года в республике введено в эксплуатацию 44 детских сада. В текущем году возводится 16 дошкольных образовательных учреждений, в следующем году начнется строительство еще девяти. Всего за восемь лет построят около 70 детских садов более чем на 11 тыс. мест.