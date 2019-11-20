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Петербург поделится опытом работы социальных участковых с другими регионами

Служба социальных участковых заработала в городе 1 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Опыт создания в Петербурге службы социальных участковых готовы перенять и адаптировать другие регионы России, в частности, регионы СЗФО и Пермский край. Об этом сообщил ТАСС в среду в Центре социальной помощи семье и детям Красногвардейского района Санкт-Петербурга председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков.

"Субъекты Федерации начали интересоваться этим опытом, и у нас в ближайшее время будет общение с первыми такими желающими ее [службу] внедрить или реформировать у себя существующую - это Пермский край. Вот мы намереваемся обсуждать эту тему", - отметил он.

Как пояснила ТАСС директор Центра организации социального обслуживания Петербурга Тамара Бондаренко, в каждом регионе такая работа организована по-разному, нет никакого единого стандарта, но опытом Петербурга уже заинтересовались и другие регионы СЗФО.

"Социальные участковые появились впервые не в Петербурге. Но ту технологию, которую мы применяем в своей работе, - других подобных историй я не знаю, где она применяется именно в таком ключе. Это оформление индивидуальной программы предоставления социальных услуг и определение нуждаемости людей в предоставлении социальных услуг - в Санкт-Петербурге социальные участковые начали заниматься этим первыми".

Служба социальных участковых, которая начала работать в Санкт-Петербурге 1 июля, уже приняла обращения около 100 тыс. жителей. По словам Ржаненкова, на сегодняшний день в каждом районе города существует возможность получить такую помощь: в городе сейчас действует порядка 160 точек, где находятся представители службы. Также существует пять межрайонных центров. В 2020 году планируется дополнительный набор сотрудников, благодаря чему планируется расширить возможности районных центров.

О службе социальных участковых

Служба социальных участковых открылась в Петербурге 1 июля 2019 года. Работа этих специалистов заключается в том, чтобы помочь оформить санаторно-курортное лечение, решить вопрос реабилитации или направления в социальные учреждения, а также проконсультировать в части получения льгот. Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщала, что в зону ответственности социальных участковых попадают все, кто оказался в трудной жизненной ситуации, - инвалиды, многодетные семьи, дети из неблагополучных семей, пожилые.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

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РоссияСанкт-Петербург
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