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Россияне назвали размер справедливой выплаты за моральный вред при потере близкого

Речь идет о 8,8 млн рублей, но на практике размер средней компенсации составляет около 82 тыс. рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россияне считают справедливыми выплаты в 8,8 млн рублей в качестве возмещения морального вреда при потере близких и причинении вреда здоровью в результате несчастного случая. На практике же размер средней компенсации составляет около 82 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в комиссии по вопросам определения размеров компенсации морального вреда при Ассоциации юристов России (АЮР).

Для оценки справедливого возмещения морального вреда было проведено социологическое исследование, в ходе которого были опрошены 600 респондентов из 76 городов России с населением более 250 тыс. человек во всех федеральных округах.

"Средняя оценка справедливого и достаточного, по мнению опрошенных, возмещения за моральный вред составляет 8,77 млн рублей. Исследование показало, что россияне достаточно чутко относятся к обстоятельствам нанесения ущерба, ориентируются в вопросах вины и ответственности из-за чего их оценки существенно изменяются. Средний размер выплаты изменяется от 2,55 млн до 17,11 млн рублей в зависимости от вида и обстоятельств случая", - говорится в сообщении комиссии.

В соответствии с российскими законами человек, пострадавший от несчастного случая, имеет право не только на компенсацию материального ущерба, но и на компенсацию морального вреда - за боль, страдания и невозможность вести прежний образ жизни. Размер и порядок выплаты материального ущерба урегулирован законом.

"Как правило, сумма ущерба рассчитывается на основе реальных материальных потерь и затрат пострадавшего. В то же время каких-либо ориентиров для компенсации морального вреда законом не установлено. Это разовая выплата, и ее размер определяется исключительно судом на основании субъективного представления о справедливости такой выплаты", - говорится в сообщении комиссии.

Отмечается, что "на деле эта ситуация приводит к абсолютной непредсказуемости судебной практики и частому взысканию крайне незначительных сумм". Как пояснила руководитель исследования, председатель комиссии АЮР Ирина Фаст, по данным Судебного департамента Верховного суда РФ, средний размер взысканной моральной компенсации за вред жизни и здоровью в 2018 году составил около 82 тыс. рублей.

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