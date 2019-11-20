Знаменитый пляж в Анталье подвергается усиленной эрозии

АНКАРА, 20 ноября. /ТАСС/. Популярный среди отдыхающих из многих стран мира пляж на средиземноморском побережье Турции столкнулся с серьезными экологическими вызовами. Как сообщила в среду газета Hürriyet Daily News, пляж Коньяалты в Анталье, которая ежегодно принимает сотни тысяч иностранных туристов, за последние 10 месяцев потерял 10 тыс. кв. м территории из-за эрозии.

Виной этому стали работы, ведущиеся в верховьях ручья Богачайи, который впадает в районе пляжа в Средиземное море. Там активно разрабатываются каменоломни и песчаные карьеры, что коренным образом поменяло естественный режим формирования побережья, приводит газета мнение профессора Нихата Дипова из университета Акдениз.

Негативное влияние на знаменитый широкий пляж протяженностью около 8 км оказывает и проект создания у побережья искусственного водоема.

"На протяжении длительного времени Богачайи регулярно выносил на берег моря с хребта Тавр песок и гальку в количестве, которое покрывало тот их объем, который смывали волны, - говорит профессор. - Процесс эрозии не останавливался, но шел медленными темпами - между 1936 и 2016 годами ширина пляжа сократилась всего на 50 тыс. кв. м. А за первые 10 месяцев реализации проекта создания рекреационной зоны Богачайи потери составили почти 10 тыс. кв. м. В результате урез воды отодвинулся в глубь суши на 19 м".