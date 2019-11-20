Минздрав подписал с МГУ соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицинской науки на ближайшие пять лет. Об этом в среду сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии открытия IV Национального конгресса по регенеративной медицине.

"Мы предлагаем подписать соглашение о сотрудничестве с вверенным вам, Вероника Игоревна, министерством", - сказал он, обращаясь к министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

Согласно договору, планируется развивать сотрудничество в научных исследованиях и разработках в биофармацевтике, регенеративной медицине, клеточных и тканевых технологиях. Кроме того, будут разработаны образовательные программы в области развития новых направлений медицины, а также созданы и внедрены инновационные медицинские продукты и технологии.

Соглашение рассчитано на пять лет. Затем оно будет автоматически продлеваться на последующие пятилетки, если у сторон не будет возражений.