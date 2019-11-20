Союз журналистов назвал запрет вещания девяти российских каналов в Латвии давлением на СМИ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Союз журналистов России счел давлением на прессу решение Национального совета по электронным СМИ Латвии об остановке трансляции девяти русскоязычных каналов на территории республики. Об этом сообщил в среду ТАСС секретарь союза Тимур Шафир.

"Приостановка вещания девяти каналов является ни чем иным, как политически ангажированым действием и прямым давлением на СМИ, ограничением не только вещания наших СМИ, но и ограничением собственных граждан, аудитории на получение непредвзятой альтернативной информации о процессах, которые происходят не только в республике, России, но и в мире. Это не первый репрессивный случай", - сказал он.

Запрет трансляций, по данным властей, связан с тем, что конечный бенефициар каналов Юрий Ковальчук находится в санкционном списке Евросоюза. В число запрещенных каналов вошли "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом кино", "Дом кино премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург-Пятый канал".

Банкир Ковальчук занимает 99-е место в рейтинге Forbes. Он является основным акционером банка "Россия", через который владеет долями в страховой группе "Согаз", Газпромбанке, "Национальной медиа группе" и "СТС медиа".