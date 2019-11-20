Более 1 тыс. детей в России перенесли операции по пересадке почки

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. детей перенесли операции по трансплантации почки в России. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"За последние несколько лет мы пересадили почку более чем 1 тыс. детей. Дети разного возраста - начиная от 6 кг весом <...> Считается, что пересадка почки не является экстренной операцией, она является плановой", - сказала она.

По словам министра, на данный момент в трансплантации почки в России нуждаются 25 детей разного возраста.

Самому маленькому ребенку в регистре - два года восемь месяцев, отметила она.

"По каждому ребенку сейчас будет проведена отдельная работа, все они приглашаются в центры, которые лицензированы к трансплантации", - добавила министр. "Дети все под защитой государства, будем выявлять тех, кто не учтен", - отметила Скворцова.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о закрытии в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей программы трансплантации почки. В пресс-службе центра эту информацию опровергли. В СМИ также появилась информация о том, что в трансплантации органов нуждаются более 70 детей.