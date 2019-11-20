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В Думе хотят уточнить правила возмещения стоимости поездок в отпуск пенсионеров-северян

Сейчас возможность возмещения предусматривается только при условии нахождения места отдыха пенсионера в России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракций "Единая Россия" и КПРФ внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий право на компенсацию стоимости проезда в пределах РФ к месту отдыха и обратно для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Действующее законодательство предусматривает возможность возмещения только при условии нахождения места отдыха пенсионера на территории России. Речь идет о неработающих лицах, получающих страховые пенсии по старости или по инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

"Принятие [законопроекта] обеспечит равные возможности для реализации права пенсионеров на получение гарантируемой государством компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года независимо от территориальной расположенности избранного пенсионером места отдыха и будет способствовать сокращению числа обращений пенсионеров в судебные органы за защитой своих прав", - отмечается в пояснительной записке к документу.

В ней также подчеркивается, что в РФ уже "сложилась устойчивая судебная практика по удовлетворению исковых требований пенсионеров к территориальным органам ПФР" о взыскании компенсации при выезде к месту отдыха за пределы страны. "Судами выносится порядка 99% решений от общего количества решений, принятых по данной категории дел, в пользу пенсионеров", - констатируют авторы инициативы.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, сумма расходов на выплату возмещений в следующем году оценивается в 186,4 млн рублей. Общая численность указанной категории граждан, обратившихся за этой компенсацией, по итогам 2018 года составила 289,1 тыс. человек.

Теги
Россия"Единая Россия"КПРФ
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