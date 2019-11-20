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Минздрав организовал горячую линию по вопросам трансплантации органов у детей

Консультации можно получить по телефону +7 (495) 627-24-00

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минздрав РФ запустил горячую линию по вопросам, касающимся операций по трансплантации органов у детей, сообщила в среду журналистам глава министерства Вероника Скворцова.

"Для того, чтобы не оказалось, чтобы кто-то не учтен в нашем перечне, мы сегодня организовали горячую линию, которая работает на центральном сервисе Минздрава, и мы всем при необходимости этот номер передадим, который конкретно с нашим координатором этого мероприятия связывает каждого позвонившего, и полная подробная информация дается, куда и как обращаться, в какое время и так далее", - сказала она.

Консультации можно получить по телефону +7 (495) 627-24-00, добавочный - 4991.

Скворцова отметила, что помощь детям будет однозначно организована. Ранее она сообщила, что, в частности, в операции по пересадке почки в РФ нуждаются 25 детей разного возраста.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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