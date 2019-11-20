Представители более 50 субъектов РФ готовятся в Пятигорске ко Дню славянской письменности

ПЯТИГОРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Всероссийская конференция по вопросу подготовки и организации празднования Дня славянской письменности и культуры (отмечается 24 мая) открылась в среду в Пятигорске. В ней участвуют представители более 50 регионов России, сообщила пресс-служба городской администрации.

"До конца недели Пятигорск превратится в национальный центр подготовки ко Дню славянской письменности и культуры. В Пятигорском государственном университете стартовала всероссийская конференция, по итогам которой будет разработана единая концепция организации праздника на территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в конференции участвуют учителя-словесники, преподаватели и ведущие научные сотрудники высшей школы, специалисты сферы образования и культуры из более чем 50 субъектов РФ. Конференция проводится по инициативе Минпросвещения РФ.

"В центре внимания - консолидация усилий по формированию национально-культурного самосознания и российской гражданской идентичности молодого поколения. А в основе этого, как считают делегаты конференции, должен лежать искренний интерес к русскому языку и литературе, к истории возникновения славянской письменности, к общности корней и стремлений, к славянскому культурному коду", - отмечается в релизе.