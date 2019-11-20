Находившуюся в федеральном розыске екатеринбурженку задержали, пригласив на фотосессию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ГУ ФСИН в Екатеринбурге задержали осужденную, уклонявшуюся от исполнения наказания, пригласив ее на фотосессию. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"В ноябре [девушка] была объявлена в федеральный розыск. Мониторинг интернета показал, что гражданка хочет стать моделью. Сотрудники отдела розыска ГУ ФСИН от лица представителей модельного агентства предложили ей провести пробную фотосессию, назначили дату и время встречи в одной из фотостудий Екатеринбурга. В фотостудии ее ждали сотрудники отдела розыска оперативного управления", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что ранее девушка была приговорена к 400 часам исправительных работ за приобретение наркотических средств, но на работы не являлась, дома не жила, на звонки инспектора не отвечала. Теперь по решению суда оставшуюся часть наказания (два месяца) она проведет в местах лишения свободы.