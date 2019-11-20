Гутерриш заявил, что Анатолий Добрынин отдавал все силы работе по сохранению мира

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Выдающийся советский и российский дипломат Анатолий Добрынин прилагал максимум усилий в своей миротворческой деятельности. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, послание которого было зачитано в среду на вечере памяти Добрынина в доме приемов МИД России.

"На протяжении напряженного и неспокойного периода международных отношений посол Добрынин проявил себя как искусный дипломат, неизменно выступавший за продолжение диалога. Он играл ключевую роль в решении сложных дипломатических задач в период холодной войны", - отметил Гутерриш.

"За время непродолжительной, но продуктивной работы в ООН (с 1957 по 1959 год советский дипломат занимал пост заместителя генсекретаря - прим. ТАСС) он также отдавал все силы деятельности в качестве миротворца в целях разрядки. Анатолий Добрынин заслужил уважение как своих коллег, так и оппонентов в разных странах", - добавил генсек всемирной организации.

Анатолий Добрынин был назначен послом в США в 1962 году, его кандидатуру предложил Никита Хрущев. Дипломат занимал эту должность почти четверть века. Добрынину довелось иметь дело с шестью американскими президентами - Джоном Кеннеди, Линдоном Джонсоном, Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом, Джимми Картером и Рональдом Рейганом. Большую роль дипломат сыграл в урегулировании Карибского кризиса 1962 года и подписании Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 1972 год.

16 ноября Добрынину исполнилось бы 100 лет.