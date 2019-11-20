Мосгордума направит в Госдуму новую редакцию проекта о детских комнатах в торговых центрах

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Новую редакцию федерального законопроекта, регулирующего работу детских игровых комнат в торговых центрах, направят от столичного парламента на рассмотрение Государственной думы. Депутаты Мосгордумы приняли соответствующее постановление в среду, передает в среду корреспондент ТАСС.

"Законопроектом предусматривается установление ряда ограничений для лиц, осуществляющих временный присмотр за детьми: отсутствие личной медицинской книжки, наличие судимости за преступления против личности, основ конституционного строя, мира и безопасности человечества. В новой редакции проекта федерального закона введено новое ограничение - признание лица недееспособным в порядке, установленном ФЗ. Среди нововведений - обязанность родителя предъявить документ, удостоверяющий личность, и сообщить способы оперативной связи с ним", - пояснила в ходе заседания депутат Мосгордумы, сенатор Инна Святенко.

Согласно предложенным Мосгордумой правкам, в случае принятия документа в Госдуме, родители будут обязаны оформить письменное согласие на присмотр и подтвердить отсутствие сведений о наличии у ребенка простудных и иных инфекционных заболеваний, а также забрать ребенка из игровой комнаты по обоснованному требованию работника игровой комнаты. Кроме этого, предлагается установить, что игровая комната самостоятельно определяет время, в течение которого ребенок может находиться под присмотром, но не более 12 часов.

"На сегодняшний день законодательство Российской Федерации не содержит правовых норм, регулирующих работу игровых комнат, которые оказывают услуги по временному присмотру за детьми <...> Требования к работникам детских игровых комнат в торговых центрах должны быть закреплены в законодательстве - по аналогии с требованиями к педагогическим работникам", - сообщил ТАСС в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, введение таких правил необходимо для обеспечения безопасности детей. Председатель уточнил, что Мосгордумой был разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статьи 36 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" на основе предложений уполномоченного по правам человека в городе Москве Татьяны Потяевой.