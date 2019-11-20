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IPChain получила премию в области интеллектуальной собственности Top-50 IP Сompanies Award

Награду за вклад в развитие глобального рынка интеллектуальной собственности вручили на церемонии в ОАЭ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ассоциация IPChain удостоена престижной премии в области интеллектуальной собственности Top-50 IP Сompanies Award. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил президент Ассоциации Андрей Кричевский.

"Награда вручена за вклад в развитие глобального рынка интеллектуальной собственности", - cказал собеседник агентства.

Церемония прошла в ОАЭ в рамках проходящей 19-20 ноября конференции The IPR Gorilla, 2nd Edition (Dubai), которая объединяет более 150 представителей различных юридических фирм и департаментов крупных компаний, поставщиков услуг и технологий, инвесторов и государственных структур ОАЭ, Сингапура, Индии, США, Австралии и Германии.

По словам Кричевского, награда значима для Ассоциации IPChain. "Это первая премия, которую мы получили в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах. Мы сделали очень важный шаг в распространении и продвижении цифровой инфраструктуры IPChain за рубежом. Нас довольно хорошо знают в Европе, а теперь мы фактически получили признание на новых территориях", - сказал он. Кричевский также напомнил, что Ассоциация IPChain существует два года, но уже многое сделала для формирования цифровой инфраструктуры интеллектуальной собственности в России. "Мы готовы поделиться нашим опытом с миром и благодарим организаторов конференции за такую возможность", - добавил он.

Участники конференции обсудили возможность формирования инновационной экосистемы интеллектуальной собственности, проблемы патентования и кибербезопасности, развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта в стартапах и глобальных компаниях, а также новые методы защиты авторских прав и управления объектами интеллектуальной собственности.

Премия Top-50 IP Сompanies Award была учреждена в 2019 году одной из ведущих консалтинговых фирм по проведению конференций, мероприятий и выставок The Conference Gorilla (TCG). Ее цель повысить интерес к сфере интеллектуальной собственности, дать возможность участникам глобального рынка ИС открыто обмениваться опытом и навыками. Премия вручается девять раз в течение года специалистам и компаниям, которые внесли заметный вклад в развитие рынка интеллектуальной собственности. Ассоциация IPChain является постоянным партнером премии наряду с консалтинговой компанией Hala Bou Alwan Consultancy, юридическими фирмами Anku.Anku At-Law, Bhatta Law & Associates.

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