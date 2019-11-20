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Минприроды получило в 2019 году почти 2 тыс. обращений по населенным пунктам в нацпарках

В ведомстве отметили, что главной причиной обращений стало несовершенство действующего законодательства

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ получило с начала 2019 года порядка 2 тыс. обращений по вопросам взаимодействия нацпарков и заповедников с расположенными на их территории населенными пунктами. Об этом сообщила в среду замминистра Елена Панова, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных данной проблематике.

"В 2019 году в Минприроды поступило порядка 2 тыс. обращений по вопросам взаимодействия населенных пунктов и администраций национальных парков и заповедников", - сказала она. По словам Пановой, все поступившие обращения условно можно разделить на две части: вопросы граждан по оформлению имущественных прав и вопросы органов власти относительно развития социально значимой инфраструктуры. "Главной причиной подобных обращений стало несовершенство действующего законодательства и запретительные меры, которые не играют значимой природоохранной роли, но существенно влияют на жизнь местного населения", - сказала замминистра.

В этой связи Панова напомнила, что в министерстве изучили всю проблематику вопроса, провели консультации с экспертами, жителями и руководством природных территорий, и теперь предлагают рассмотреть устраивающие все стороны варианты. "Принимать очередные половинчатые меры неэффективно, фактически необходимо законодательно установить некую функциональную зону для населенных пунктов, расположенных в нацпарках и заповедниках, в которой и жители, и местные администрации смогут вести хозяйственную и социально-экономическую деятельность, не сталкиваясь с барьерами и чрезмерными запретительными мерами. Мы не сможем реализовать ни один механизм, если у населенных пунктов не появится границ. Аналогичную работу мы ведем по установлению границ особо охраняемых природных территорий и надеемся ее завершить в 2022 году", - заметила замглавы Минприроды.

По данным Росреестра, только 30% из этих населенных пунктов имеют границы. Законодательством допускается и предполагается нахождение населенных пунктов в границах нацпарков. Вместе с тем предусмотрены и ограничения прав проживающих на этих территориях граждан. В частности, ограничения и трудности связаны с выделением земельных участков для садоводства и огородничества, гаражным и индивидуальным жилищным строительством и с запретом строительства объектов спорта.

В свою очередь выступивший в рамках слушаний заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов пояснил, что в настоящий момент законодательство ущемляет права граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). "Где это возможно, необходимо вывести населенные пункты из их границ, установка красных линий в таких поселениях позволит людям нормально заниматься сельским хозяйством и строить жилье", - отметил он.

При этом, сказал Амирханов, таких населенных пунктов на территории страны в настоящее время мало. "Значит, нам надо освободить людей, проживающих на территории ООПТ, от тех ограничений, которые сегодня существуют в законодательстве", - считает замглавы Росприроднадзора.

В границах федеральных ООПТ живет около 2 млн человек, это порядка 700 населенных пунктов. В основном это жители Северо-Запада, центральной России и Байкальской территории.

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