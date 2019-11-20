Скворцова готова обсудить с уволенным трансплантологом Каабаком вопрос трудоустройства

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова готова встретиться с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком.

"Если ему нужна будет какая-то дополнительная помощь, если его не устраивает работа в московской больнице, Морозовской, я буду рада с ним встретиться, обсудить его трудоустройство", - сказала она в среду журналистам.

Скворцова отметила, что в настоящее время он продолжает работать в Морозовской детской городской больнице на полставки и "имеет возможность оперировать детей так, как он их оперирует, причем не только из Москвы".

Ранее газета "Коммерсантъ" написала о закрытии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава России программы трансплантации почки у детей, которая была запущена в феврале. В пресс-службе центра эту информацию опровергли. Издание утверждало, что руководство организации также решило уволить руководивших проектом Михаила Каабака и Надежду Бабенко.

Комментируя данные "Коммерсанта" об увольнении врачей, в пресс-службе центра пояснили, что руководство организации решило нанять сотрудника на полный рабочий день, в связи с чем "наличие внешних совместителей (Каабак и Бабенко работали в этом качестве на четверть ставки - прим. ТАСС) стало нецелесообразным".