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Россия сохранила место в Исполнительном совете ЮНЕСКО

Полномочия России продлили до 2023 года

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Россия сохранила за собой место в Исполнительном совете ЮНЕСКО по результатам выборов, состоявшихся в организации среду. Об этом сообщили в среду в штаб-квартире ЮНЕСКО, где проходит 40-я сессия Генеральной конференции.

В соответствии с правилами организации, полномочия России продлены до 2023 года. Вместе с Россией свое место в Исполнительном совете сохранила Сербия, Литву и Словению сменили Польша и Венгрия.

В этом году в состав Исполнительного совета была также избрана Швейцария, которая на выборах 2015 года соперничала за это место с США, но в итоге сняла свою кандидатуру. Примечательно, что еще в 2011 году Вашингтон объявил о прекращении выплат в бюджет ЮНЕСКО в ответ на признание Палестины в качестве полноправного члена организации. Тем не менее страна окончательно вышла из ЮНЕСКО лишь в декабре 2018 года.

Исполнительный совет ЮНЕСКО является руководящим органом организации и состоит из 58 членов. Он осуществляет надзор за надлежащей реализацией решений и задач, которые каждые два года определяются на Генеральной конференции стран-участниц.

В этом году истекали полномочия 30 членов Исполнительного совета ЮНЕСКО.

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