Скворцова пообещала взять под личный контроль ситуацию с трансплантацией почек детям

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Все дети, нуждающиеся в трансплантации органов, получат необходимые консультации и лечение, в Минздраве России будет запущена горячая линия, а ситуацию с оказанием помощи детям взяла на личный контроль министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Об этом министр сообщила журналистам в среду.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о закрытии в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей программы трансплантации почки. В пресс-службе центра эту информацию опровергли. Издание также утверждало, что руководство НМИЦ здоровья детей также решило уволить руководивших проектом Михаила Каабака и Надежду Бабенко. Позднее в СМИ со ссылкой на Каабака появилась информация о том, что 75 детей нуждаются в трансплантации почки. Глава Минздрава России, отвечая в среду на вопросы журналистов, отметила, что на данный момент в регистре находятся 25 детей.

"По каждому ребенку сейчас будет проведена отдельная работа, все они приглашаются в центры, которые лицензированы к трансплантации органов у детей, и прежде всего в наш центральный Национальный центр имени Шумакова, абсолютно у всех будет проведено сейчас консультативное подтверждение сегодняшнего статуса и проведено в полном объеме все необходимое лечение. Это мы взяли под свой контроль, я взяла под свой персональный контроль ", - добавила министр.

Она также отметила, что Минзрав России запускает горячую линию по вопросам трансплантации органов детям. Консультации можно получить по телефону +7 (495) 627-24-00, добавочный - 4991.

Операции маловесным детям

Как ранее трансплантолог Каабак сообщил ТАСС, операции по пересадке, которые он проводил в НМИЦ здоровья детей были уникальные. "Трансплантацию почки детям с весом менее 10 кг кроме нас никто не делал", - говорится в сообщении Каабака. По его словам, вместо нее будет использоваться программа, "более эффективная, по мнению руководства". Каабак пояснил, что программа трансплантации в НМИЦ ЗД существовала с 2015 года, в год выполнялось по четыре операции детям с весом менее 10 кг. Однако в феврале 2019 года по инициативе руководства центра они с Бабенко стали использовать свою программу - по протоколу, не одобренному Минздравом, который позволял оперировать детей с весом менее 10 кг.

Министр здравоохранения РФ, в разговоре с журналистами отметила, что в соответствие с принятыми международными рекомендациями по трансплантации органов, операции по пересадке почки не являются экстренными. "Во всех международных рекомендациях есть совет доводить ребенка до такой массы тела для того, чтобы эта операция не была краткосрочной. Есть опыт только по жизнеспасающим показаниям оперировать совсем маловесных детей, маленьких, которым несколько месяцев только вот исполняется, но в этом случае почка иногда не просто не помещается, это не позволяет даже закрыть полностью брюшную полость. И в течение нескольких ближайших лет, двух-трех, максимум пяти лет, необходимо идти на ретрансплантацию и, соответственно, убирать эту почку и ставить новую", - отметила министр.

По ее словам, за последние несколько лет "пересадили почку более чем 1 тыс. детей", среди них были и дети от 6 кг весом. "У нас есть опыт в нашей стране - более 20 детей прооперированы с низким весом, и на это вынуждены были пойти, потому что это была жизнеспасающая операция", - уточнила министр.

По словам трансплантолога Каабака, основной причиной отказа в дальнейшем сотрудничестве с ним НМИЦ здоровья детей было использование врачом лекарственных препаратов off-label. При этом формально, по его словам, все процедуры по использованию этих препаратов были соблюдены. Однако в научной литературе данные об эффективности использования алемтузумаба у детей, нуждающихся в трансплантации почки, неоднозначны.

"Опыт 2000-х годов, в основном американский, в части европейских стран показал, что эти препараты приводят к такому резкому падению иммунитета и резко увеличивают риск отсроченных осложнений в виде тяжелых инфекций септических состояний и онкологических заболеваний. В этой связи, когда рассматривался вопрос при составлении международных рекомендаций в 2009 году, эти препараты не вошли в рекомендации", - пояснила министр. Она также отметила, что международные клинические рекомендации не запрещают использование тех или иных препаратов.

Международные рекомендации говорят о том, что если при отсутствии рекомендованных препаратов встает вопрос о назначении из этих двух, то это может сделать врачебная комиссия, оценив все риски для конкретного человека, но они не являются препаратами выбора. Если есть те альтернативные препараты, которые широко используются и входят в международные рекомендации, лучше использовать их. Это же и позиция нашего российского общества трансплантологов", - пояснила Скворцова, добавив, что клинические рекомендации в РФ формирует не Минздрав России, а профессиональное сообщество.

Трудоустройство врача

По данным Минздрава России, в стране есть несколько центров - в пяти субъектах РФ, которые могут оказывать этот вид медицинской помощи. Ведущее учреждение по профилю трансплантологии и донорство органов - Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова. "Операция, даже маловесным детям, не уникальная, у нас есть достаточное количество специалистов в стране, которые ее производят", - отметила министр здравоохранения РФ.

По ее словам, трансплантолог Каабак в настоящее время оформлен на полставки в московской больнице. "В настоящее время он не безработный, он продолжает работать в Морозовской больнице на полставки, имеет возможность оперировать детей так, как он их оперирует, причем не только из Москвы. Никто не воспрещает ему работать", - сказала министр.

При этом она отметила, что готова встретиться с ним и обсудить вопросы его трудоустройства. "Если ему нужна будет какая-то дополнительная помощь, если его не устраивает работа в московской больнице, Морозовской, я буду рада с ним встретиться, обсудить его трудоустройство", - уточнила Скворцова.