"Трезвая Россия" попросила Минздрав запретить продажу табака около школ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Федеральный проект "Трезвая Россия" направил письмо в Минздрав РФ с просьбой запретить продавать табачные изделия в радиусе менее 1 км от образовательных, медицинских и других социальных учреждений. Письмо организации имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу <...> рассмотреть возможность выступить с инициативой о дополнительном ограничении по метражу при продаже табачной продукции вблизи образовательных, медицинских и иных социальных учреждений. Так, нами предлагается не допускать продажу табака менее, чем на 1 км от социальных учреждений. Прошу также уведомить региональные министерства здравоохранения о новой угрозе с целью проведения дополнительной профилактики пагубных явлений среди молодежи", - говорится в письме, подписанном руководителем проекта Султаном Хамзаевым.

Он отметил, что среди молодежи сейчас активно распространяются вейпы, электронные сигареты и альтернативные сигаретам способы потребления табака. Кроме того, с 2018 года "Трезвой Россией" зафиксировано активное использование жевательного табака - снюса - среди несовершеннолетних.

"По проведенному опросу экспертно-аналитического центра федерального проекта "Трезвая Россия", среди 4000 школьников в возрасте от 10 до 17 лет каждый учащийся знает, что такое снюс, каждый четвертый из опрошенных хоть один раз пробовал жевательный табак", - говорится в письме.