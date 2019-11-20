Автомобилисты выстроились в очереди, чтобы получить медсправку для водительских прав

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Предстоящие изменения в обязательном медицинском освидетельствовании автомобилистов спровоцировали длинные очереди в наркодиспансеры России. Согласно новым требованиям, с 22 ноября для получения водительской справки нужно будет сдавать анализы, а ее стоимость вырастет в отдельных регионах с 200-1000 рублей до 5-6 тыс. рублей.

В начале июля Минздрав зарегистрировал проект изменений в приказ "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)", предложив ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. В связи с изменениями, которые вступают в силу с 22 ноября 2019 года, автомобилисты будут проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем.

Тысячи человек в очередях

Вечером в среду в очереди за справкой в Воронежский наркодиспансер ожидали 600 человек, сообщили ТАСС в учреждении, отметив, что ажиотаж наблюдается с субботы - они принимают тысячи человек ежедневно.

"Сейчас медицинская справка для получения прав на категории А, В, М стоит 1 тыс. рублей, а на С, D, Е - 1,7 тыс. рублей, но после 22 ноября обследование для водителей категории А, B, М будет стоить 5,4 тыс. рублей, а для категорий С, D, Е - 6,1 тыс. рублей", - сказали агентству в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Возросший спрос на медицинскую справку по старым требованиям также отмечают в Ярославской и Калининградской областях. "Очереди, правда, большие, доходят до улицы. <...> Вчера, сегодня и, наверное, завтра - третий день будет такой ажиотаж", - сообщил ТАСС представитель калининградского наркодиспансера.

Сейчас получение справки от нарколога обойдется автомобилисту в Волгограде в 500 рублей, рассказал агентству руководитель волгоградского регионального отделения Общероссийского движения автомобилистов России, член штаба волгоградского отделения Общероссийского народного фронта Армен Оганесян. Аналогичный документ в калининградском диспансере стоит 210 рублей, однако после вступления приказа в силу его цена возрастет до порядка 5 тыс. рублей, пояснил ТАСС главный врач калининградского диспансера Станислав Ким.

В Пермском крае стоимость медицинского освидетельствования по новому образцу пока формируется, уточнили в беседе с агентством в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан также пока проводит калькуляцию предстоящей стоимости нового обследования. Сейчас справка психиатра-нарколога в регионе стоит 700 рублей, отмечается на сайте регионального министерства.

Как отметили в разговоре с ТАСС в пресс-службе областного Минздрава, несмотря на увеличение обращений за медицинскими справками, наркологический диспансер Новгородской области работает в штатном режиме, без ажиотажа. В Волгограде Оганесян также не отмечает особого наплыва желающих срочно оформить наркологическую справку по старому образцу. В краевом наркодиспансере Пермского края за последние несколько дней посещаемость выросла на 30-40%, говорится в сообщении регионального Минздрава.