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Участнику "Детского Евровидения" от России стало плохо на репетиции

Репетицию прервали и пригласили врачей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Участник конкурса "Детское Евровидение - 2019", представляющий Россию, почувствовал себя плохо во время репетиции в польском городе Гливице. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Академии музыки Игоря Крутого.

"Во время первой репетиции номера на сцене Arena Gliwice участник от России - 13-летний Денберел Ооржак почувствовал недомогание. Мальчика отправили к врачам. Сейчас он находится под наблюдением квалифицированного персонала. Рядом с Денберелом его бабушка и представители российской делегации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после двух прогонов песни A time for us Денберел почувствовал себя плохо. Репетицию прервали и пригласили врачей, мальчику рекомендовали временный покой.

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой должен выступить третьим на конкурсе "Детское Евровидение - 2019", финал которого пройдет в Польше в городе Гливице на юге страны 24 ноября.

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие певцы в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.

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РоссияПольша
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