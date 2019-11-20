В Думе прокомментировали инициативу создания базы медсправок для водителей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Введение электронных медицинских справок для получения водительских удостоверений позволит лишить прав тех лиц, которым вождение противопоказано, включая наркоманов и алкоголиков, однако проблема с доступом к информации от частных клиник пока далека от решения. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, комментируя разработанный МВД законопроект.

Согласно документу, размещенному на портале regulation.gov, МВД предлагает перевод медицинских справок для получения водительских прав, в электронный формат.

"Это вещь необходимая, поскольку несколько лет назад Генпрокуратура выявила свыше 20 тыс. водителей, которые по медицинским показаниям не имеют права просто управлять автомобилем, но, тем не менее, они права на руках имели, и после обращения прокуратуры в суд судебным решением эти права были признаны недействительными", - сказал парламентарий, заметив, что проблема присутствия на дорогах водителей с противопоказаниями к вождению сохраняется.

"У нас люди разными путями, законными или полузаконными, имеют возможность приобрести водительское удостоверение, - продолжил парламентарий. - В итоге люди, которые страдают заболеваниями, не позволяющими давать допуск к управлению транспортным средством, оказываются водителями. Это и употребление наркотиков, и заболевания нервной системы".

При этом, заметил Лысаков, Минздрав долгое время "тянул с решение этого вопроса, ссылаясь на врачебную тайну, которую они не имеют права раскрывать". "К врачебной тайне это не имеет отношения, поскольку тайна ею и остается. Мы говорим о том, что должностные лица, которые несут ответственность за незаконное использование персональной информации, должны иметь доступ к ней, поскольку этот вопрос касается защиты жизни и здоровья всех участников дорожного движения", - указал депутат.

Парламентарий констатировал при этом, что остается вопрос, связанный с частными клиниками, где человек может проходить лечение, предоставляя при получении прав справку о состоянии здоровья. "Тема раскрытия информации частными клиниками остается под вопросом. Будут ли их обязывать давать информацию о пациентах, учитывая вероятность потери клиентов?" - заметил депутат, поддержав также введение анализов на наличие ферментов алкоголя в крови, свидетельствующих о его длительном употреблении.

Инициатива МВД

Согласно пояснительной записке к законопроекту МВД, проектом предусматривается формирование медицинского заключения о наличии у водителей транспортных средств или кандидатов в водители медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами в форме электронного документа. Также предполагается размещать информацию об аннулировании медицинского заключения при выявлении у водителя транспортного средства заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГИБДД, в итоге при получении или замене водительского удостоверения "необходимость представления медицинского заключения в бумажном виде не потребуется, всю необходимую информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования Госавтоинспекция сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия".

Кроме того, законопроектом предусматривается, что МВД России может получить информацию о водителях, у которых возникли медицинские противопоказания к управлению автомобилем до истечения срока действия водительского удостоверения. В случае подтверждения наличия таких заболеваний или неявки на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование соответствующая информация предоставляется МВД России для аннулирования водительского удостоверения.