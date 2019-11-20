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МВД установило, что отец Мары Багдасарян получил российское гражданство законно

По словам адвоката Эльмара Багдасаряна Давида Кемуларии, ведомство провело дополнительную проверку обстоятельств получения его подзащитным российского паспорта

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Эльмар Багдасарян, отец стритрейсерши Мары Багдасарян, получил российское гражданство в соответствии с законом, это показала дополнительная проверка МВД. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Давид Кемулария.

"МВД провело дополнительную проверку обстоятельств получения Багдасаряном российского паспорта, и она показала, что он получил его законно. На сегодняшний день мой доверитель является российским гражданином", - заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД по Москве решило лишить Эльмара Багдасаряна гражданства РФ.

Мара Багдасарян ранее была многократно оштрафована за нарушения правил дорожного движения и бессрочно лишена водительских прав за участие в уличных гонках.

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