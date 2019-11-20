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Источник: открытие трассы М11 Москва - Санкт-Петербург планируется на следующей неделе

Ранее завершилось строительство последнего участка - в Тосненском районе Ленинградской области и Санкт-Петербурге
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Открытие всей платной автомобильной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург состоится на следующей неделе, сообщил ТАСС источник, близкий к Министерству транспорта РФ.

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"Строительство трассы М11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершено. Ее открытие состоится через неделю", - сказал источник.

Ранее завершилось строительство последнего этапа М11 - участка между 646-м и 684-м километрами в Тосненском районе Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Сейчас ведется подготовка к запуску движения, поясняли в госкомпании "Автодор", в управлении которой находится трасса.

 

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