Источник: открытие трассы М11 Москва - Санкт-Петербург планируется на следующей неделе

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Открытие всей платной автомобильной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург состоится на следующей неделе, сообщил ТАСС источник, близкий к Министерству транспорта РФ.

"Строительство трассы М11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершено. Ее открытие состоится через неделю", - сказал источник.

Ранее завершилось строительство последнего этапа М11 - участка между 646-м и 684-м километрами в Тосненском районе Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Сейчас ведется подготовка к запуску движения, поясняли в госкомпании "Автодор", в управлении которой находится трасса.