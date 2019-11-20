{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гааге прошла церемония вручения Международной детской премии мира

Впервые в истории конкурса лауреатами стали два подростка - шведская экоактивистка Грета Тунберг и камерунская правозащитница Дивина Малум

ГААГА, 21 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручении Международной детской премии мира прошла в среду в Гааге. Впервые в истории конкурса лауреатами в этом году стали сразу два подростка - шведская экоактивистка Грета Тунберг и камерунская правозащитница Дивина Малум.

На эту тему
Новая Жанна д’Арк или продукт пиара? Грета Тунберг — девочка, которая обвиняет президентов

Сама Тунберг не смогла лично присутствовать на церемонии и получить награду из рук лауреата Нобелевской премии мира 2014 года Кайлаша Сатьяртхи, поскольку в настоящее время свершает путешествие на катамаране через Атлантический океан из США в Испанию для участия в конференции ООН по климату. Однако она направила присутствующим короткое послание. "Для меня большая честь получить данную награду, - отметила активистка. - Эта награда всего движения "Пятницы ради будущего". Надеюсь, что мне удастся еще раз поблагодарить вас всех, когда я доберусь до суши".

Малум при этом заявила, что посвящает "награду детям, которые страдают от зверских преступлений, которыми сопровождается война, тем, у кого не осталось надежды, тем, кто нуждается в помощи, и тем, чьи права постоянно нарушаются". "Обещаю оставаться голосом тех, кто не имеет голоса - наиболее уязвимых детей в Камеруне и всей Африке", - подчеркнула она.

Мнение председателя

Председатель фонда "Права детей" и основатель Международной детской премии мира Марк Дуллаэрт обратил внимание на то, что в этом году премия вручается уже 15-й год подряд. "Это очень увлекательное путешествие, которое подтверждает нашу уверенность в том, что дети могут изменить мир", - отметил он.

"Почти половина населения планеты - младше 24 лет, - заметил Дуллаэрт. - Однако этой молодежи едва ли представляется слово. Например, нигде в мире вы не найдете 18-летнего депутата парламента. Вместе с тем, именно на них отразятся последствия решений, которое принимает это поколение, например, в рамках борьбы с изменением климата. Мы же даем возможность детям объединяться и высказывать свои мнения относительно насущных проблем и их возможных решений".

Грета и Дивина

16-летняя Грета Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи активистка обвинила собравшихся на саммит по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также призвала мировых лидеров даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. Ее выступление вызвало неоднозначную реакцию.

14-летная Дивина Малум основала организацию "Дети для мира", целью которой является предотвращение участия подростков в вооруженных группировках. В настоящее время организация действует в 10 регионах Камеруна.

Теги
НидерландыТунберг, Грета
Реклама на ТАСС
Дело историка Олега Соколова
СПбГУ обратился в правоохранительные органы из-за угроз студенту бывшего доцента Соколова
Учащийся вуза получает угрозы из-за конфликта, случившегося в 2018 году во время лекции Соколова между ним и студентами другого учебного заведения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС