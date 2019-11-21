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Исследование: почти половина мужчин в России готова выйти в декрет

По результатам опроса российских пользователей проекта "Дети Mail.ru", при этом отец сидит с ребенком во время его болезни лишь в 8% семей
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Практически половина мужчин, которые приняли участие в опросе, готовы выйти в декретный отпуск вместо мамы ребенка. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое проводилось с 15 по 20 ноября среди более 10,6 тыс. российских пользователей проекта "Дети Mail.ru" (есть в распоряжении ТАСС).

"В парах почти всегда в отпуск по уходу за ребенком уходят женщины - 94%. При этом 46% опрошенных признались, что в их семье мужчина готов выйти в декрет, половина из которых сделают это только "в крайнем случае". Однако 38% все таки не решатся на такой шаг", - говорится в исследовании.

При этом, согласно результатам опроса, почти две трети мам (75%) берут больничный с ребенком. Бабушки и дедушки помогают 12% родителей, по очереди берут больничный 9% пар, а папы сидят с ребенком во время его болезни только в 8% семей.

Отдельный блок опроса был посвящен распределению домашних обязанностей между родителями. В ходе опроса респондентов попросили описать распределение обязанностей в своей семье одной фразой. Почти половина - 49% - признались, что в их семьях мужчина обеспечивают семью финансово, а женщина заботится о доме и детях. Треть (34%) ответили, что супруги одинаково делят обязанности по уходу за ребенком. В некоторых семьях финансовый и воспитательный вопросы полностью на женщине - таких оказалось 16%, модель "мама-добытчик и папа-домохозяин" популярна среди 5% опрошенных.

"Основными обязанностями мамы, согласно полученным данным, являются приготовление еды (88%), стирка (87%), помощь с домашним заданием (64%) и укладывание спать (64%). Также мамы гуляют с детьми (58%), купают их (57%), организуют досуг (56%) и творческие занятия (55%), провожают в сад или школу (53%). Папы, в свою очередь, чаще всего отвечают за сопровождение ребенка в сад или школу (43%), прогулки (42%), походы в театр, кино или музеи (37%). Кроме того, мужчины помогают детям с домашним заданием (30%), готовят еду (28%) и укладывают спать (27%)", - сообщают аналитики.

На вопрос о вкладе в семейный бюджет, более половины (55%) отметили, что больше зарабатывает папа. Мамы "добытчики" есть в каждой четвертой семье (26%), примерно равный доход в паре у 21%. Опрос показал, что больше всего времени российские дети проводят с мамами - так ответили 86% родителей. С папой чаще всего проводят 22% детей, с бабушкой и дедушкой - 20%. В редких случаях дети проводят максимум времени со старшими сестрами, братьями или нянями.

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