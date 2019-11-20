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Google ужесточит правила размещения политической рекламы

В компании обещают, что начнут раскрывать больше сведений о том, кто размещает политическую рекламу с помощью принадлежащих ей платформ
Описание
© AP Photo/Jeff Chiu, File

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Компания Google планирует ужесточить правила, касающиеся размещения политической рекламы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на ее сайте.

Как пояснили представители компании, она намерена ограничить возможности по нацеливанию указанных агитационных материалов на отдельные группы пользователей интернета. В Google отмечают, что ориентировать политическую рекламу можно будет по следующим признакам: возраст пользователей, их пол, а также месторасположение. Допустимой будет практика, предполагающая показ указанных материалов аудитории в каком-либо контексте. К примеру, тем лицам, которые читают в интернете статью на экономическую тему.

Компания констатирует, что принимает меры для предотвращения распространения заведомо ложной или вводящей в заблуждение информации о кандидатах на выборах и о процессе голосования. Представители Google обещают, что начнут раскрывать больше сведений о том, кто размещает политическую рекламу с помощью принадлежащих компании платформ. Планируется более подробно сообщать, на какую аудиторию были нацелены указанные агитационные материалы.

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