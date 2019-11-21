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У портала Большой российской энциклопедии нет задачи заменить "Википедию"

Как отметил ответственный редактор издательства Сергей Кравец, это прежде всего образовательный проект

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Онлайн-версия Большой российской энциклопедии не планируется как замена "Википедии", заявил в интервью корреспонденту ТАСС ответственный редактор научного издательства "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) Сергей Кравец. По его словам, цель проекта - создать образовательный портал и обеспечить достоверность опубликованной там информации.

"Это именно образовательный проект, - отметил он. - Задачи ее ["Википедию"] заменить у нас абсолютно нет. У нас аудитория, связанная не со справкой, прежде всего, а с образованием".

Сейчас, по его словам, бытует мнение, что незачем учиться в университете, если есть Google. Однако, уверен Кравец, задача университетского образования состоит в том, чтобы научить, как получать информацию и как отличать важные взаимосвязи о неважных. "Мы понимаем, что сегодня ориентироваться в знаниях, которые удваиваются [в объеме] чуть ли не каждые полтора-два года, очень сложно. Суть наших всех сервисов, а их достаточно много, - это помочь нашему пользователю, дать ему какие-то инструменты, чтобы он мог создать свою мини-энциклопедию по той сфере компетентности, которая его сейчас интересует, чтобы он получил достаточно цельное знание", - подчеркнул он.

Ответственный редактор БРЭ отметил, что с помощью портала его авторы хотят дать пользователю возможность не быть пассивным потребителем услуг поискового сервиса, а получать достоверную информацию в интересующих его сферах.

"Достоверность достигается тем, что под каждой статьей стоит фамилия автора или соответствующей редакции, которая подготовила этот материал, и автор отвечает своим авторитетом, как и редакция", - рассказал Кравец, напомнив, что в "Википедии" авторы и редакторы анонимны. "В этом смысле мы другие, мы стараемся гарантировать достоверность, и мы даем авторство участникам, подтвердившим свою компетентность", - пояснил он.

Проект портала Большой российской энциклопедии впервые представят 21 ноября на конференции в Уфе, его запуск запланирован на конец весны 2022 года. На заседании Совета по русскому языку 5 ноября президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что электронная версия БРЭ, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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Российский аналог "Википедии" полноценно заработает к лету 2022 года
Как сообщил ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец, пока у сайта нет точного названия
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