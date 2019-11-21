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Стрельба в колледже в Благовещенске

Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в Благовещенске получили 2,5 млн рублей

Средства выделены из резервного фонда правительства региона

ТАСС, 21 ноября. Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в одном из колледжей Благовещенска получили выплаты из резервного фонда правительства Амурской области, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона. Всего на эти цели направлено 2,5 млн рублей.

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"Все семьи получили выплаты из резервного фонда правительства Амурской области", - сказал собеседник агентства.

Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске 14 ноября открыл стрельбу в учебном заведении. Погибли два человека, в том числе сам стрелявший, еще троих госпитализировали, состояние двух человек оценивали как тяжелое. Возбуждено три уголовных дела, в том числе по статье об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
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