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Более 400 участников межвузовского чемпионата WorldSkills встретятся на финале в Москве

Впервые на соревнования приедут студенты и эксперты из зарубежных университетов, в том числе из Германии, Китая, Марокко и Хорватии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Финал межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы" движения WorldSkills пройдет в Москве с 26 по 29 ноября. В соревнованиях примут участие более 400 конкурсантов и 500 экспертов из 80 вузов, в том числе из других стран.

"Впервые на чемпионате будут соревноваться студенты и эксперты из зарубежных университетов, в том числе из таких стран, как Белоруссия, Германия, Казахстан, Китай, Марокко, Хорватия, Эстония", - рассказали в пресс-службе движения.

Организаторами соревнований в Москве выступили Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

"Вузовская ветка - относительно молодое направление развития чемпионатного движения WorldSkills Russia. За три года Межвуз доказал, что стандарты WorldSkills все глубже интегрируются в процессы совершенствования образовательных программ высшей школы", - отметил гендиректор союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов.

Кроме того, в рамках финала чемпионата будет проходить деловая программа, в которой примут участие более 1,5 тыс. человек. "В ходе пленарной дискуссии "Future Skills в высшем образовании: от исследований до массовой подготовки" участники обсудят роль практико-ориентированных вузов в подготовке востребованных, конкурентоспособных специалистов будущего, создание новых компетенций Future Skills на базе университетов, а также роль государства и движения WorldSkills в обновлении стандартов высшего образования", - отметили в пресс-службе.

Теги
БелоруссияЭстонияКазахстанГерманияКитайХорватияМарокко
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