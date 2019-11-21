В Москве за 9 месяцев 2019 года выданы трудовые патенты на 13,2 млрд рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Более 338 тыс. трудовых патентов выдано в Москве с января по сентябрь 2019 года, в результате чего в бюджет столицы поступило 13,2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщает сайт столичной мэрии со ссылкой на руководителя департамента экономической политики и развития города Дениса Тихонова.

"За девять месяцев этого года трудовые мигранты принесли в бюджет столицы 13,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Рост поступлений по сравнению с таким же периодом 2018 года составил 1,7%.

При этом с января было выдано 338 тыс. трудовых патентов, что на 6% превышает количество выданных патентов за аналогичный период 2018 года.

По мнению президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, рост числа получаемых иностранцами патентов является примером правильного взаимодействия власти и общества. "Если создать трудовым мигрантам удобную, понятную и комфортную среду для осуществления трудовой деятельности, прозрачность ведения бизнеса будет расти, увеличатся поступления в бюджет, будет укрепляться безопасность государства, а связанные с трудовой миграцией проблемы будут сокращаться год от года. При таком подходе к организации процесса у государства есть реальный шанс полностью победить нелегальную миграцию", - рассказал порталу Коженов.

Как указывается на сайте, патенты для работы на территории России выдаются гражданам Украины, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана с 2015 года. За это время трудовые мигранты пополнили столичный бюджет на сумму около 72 млрд рублей, всего было выдано более 2 млн патентов.

В октябре сообщалось, что правительство Москвы с 2020 года повысит стоимость трудового патента для мигрантов до 5350 рублей (в 2019 году стоимость патента составляет 5000 рублей).