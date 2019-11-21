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Опрос: в почти половине российских семей есть домашние животные

По данным исследования, у 33% респондентов живут кошки, а у 18% - собаки
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Домашние животные есть в 44% российских семей, у трети (33%) опрошенных живут кошки, а у 18% - собаки. Таковы результаты опроса аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"Домашние животные есть почти в половине (44%) домохозяйств, причем кошек почти вдвое больше, чем собак. У 22% семей есть беспородная кошка, у 11% - породистая. Беспородные собаки есть у 8% россиян, породистые - у 10%", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что птиц, аквариумных питомцев и мелких животных (кроликов, хомячков) имеют по 2% опрошенных.

Порядка 45% владельцев домашних животных обращались к услугам ветеринара, при этом 29% из них - в экстренных случаях, 16% - в профилактических. Больше всего хозяева питомцев тратятся на корм (80%), ветеринарные услуги (45%) и перевозки (18%).

Основная причина, из-за которой респонденты не хотят заводить домашнее животное, - нехватка времени. Об этом сообщили 28% опрошенных. Порядка 15% отметили в ряде причин аллергию, 11% - отсутствие места в доме, нелюбовь к животным и проблему гигиены. Около 9% переживают, что питомца будет не с кем оставить, 6% опрошенных не позволяют финансы.

Опрос проводился в октябре 2019 года среди 1600 человек в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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