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Финансирование российского аналога "Википедии" составит порядка 2 млрд рублей

Портал будет создаваться в течение 33 месяцев

УФА, 21 ноября. /ТАСС/. Затраты на создание онлайн-портала Большой российской энциклопедии (БРЭ), который называют российским аналогом "Википедии", составят порядка 2 млрд рублей. Эта сумма рассчитана на 33 месяца, над проектом будут работать 270 человек, сообщил в четверг журналистам ответственный редактор научного издательства "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) Сергей Кравец на презентации в Уфе.

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"Портал будет создаваться в течение 33 месяцев, бюджет портала на 33 месяца составит около 2 млрд рублей", - сказал он.

Всего над проектом в период его разработки будет работать 270 человек, 150 из которых - штатные сотрудники издательства. Для авторов статей предусмотрены гонорары, добавил Кравец. "Статьи, создание статей, научные рецензии, введение новых понятий... это гонорарные статьи", - пояснил он.

Проект портала Большой российской энциклопедии в четверг впервые представлен на конференции в Уфе, его запуск намечен на конец весны 2022 года. Портал будет содержать не только информационные материалы, но и исследовательскую часть, где будут публиковаться полемические статьи и вестись дискуссии.

На заседании Совета по русскому языку 5 ноября президент Владимир Путин выразил уверенность, что электронная версия БРЭ, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации.

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Россия
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