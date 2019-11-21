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В Бурятии в четыре раза увеличили объем искусственного воспроизводства байкальского омуля

Заводы выпустили в этом году 420 млн личинок
Молодь байкальского омуля Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Молодь байкальского омуля
© Михаил Метцель/ТАСС

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Рыбоводные заводы Бурятии Большереченский и Селенгинский в 2019 году по сравнению с 2018 более, чем в четыре раза, до 420 млн, увеличили выпуск личинок омуля в естественную среду. Собрать больше икры для выращивания личинок позволил введенный в 2017 году запрет на вылов омуля, сообщил в четверг на пресс-конференции в Иркутске начальник Байкальского филиала ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" ("Главрыбвод") Леонид Михайлик.

"Около 670 млн [икринок] заложили в 2019 году на инкубацию на заводах Бурятии. На 28% по сравнению с прошлым годом увеличилась закладка икры. В прошлом году было заложено 520 млн, до этого было 125 млн, а в 2016 году всего 55 млн. Рост по заготовке икры и по заходу производителей [на нерест] в первую очередь связан с тем, что введен запрет на вылов омуля, он дает результат. Омуля в этом году выпустили 420 млн личинок, в прошлом году было 96 млн выпущено", - сказал Михайлик.

В октябре 2017 года Минсельхоз РФ ввел запрет на вылов байкальского омуля. Причиной этого стало катастрофическое сокращение его популяции. Из-за того, чтобы рыбы на нерест стало заходить меньше, у рыбоводных заводов образовался дефицит сырья для воспроизводства. По оценкам ученых, для восстановления популяции необходимо ежегодно выпускать около 400 млн личинок.

Реконструкция рыбоводных заводов

Запланированная на 2021 год реконструкция Большереченского и Селенгинского заводов позволит увеличить мощности каждого из них с 600 млн до 1 млрд икринок, закладываемых ежегодно на инкубацию.

В 2018 году глава Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков сообщал, что два рыбоводных завода в Бурятии реконструируют для восстановления популяции байкальского омуля.

"У нас впереди реконструкция, планируем увеличить мощности каждого завода до 1 млрд по омулевой икре. Сейчас их мощности составляют порядка 600 млн [закладываемых на инкубацию икринок]. Реконструкция стоит на 2021 год, рассчитана на два года", - сказал Михайлик.

На заводах заменят коммуникации и оборудование, в том числе инкубационные аппараты. Угольные котельные переведут на более экологичный газ. На Селенгинском заводе построят дополнительный цех с бассейнами по выращиванию молоди. Как отметил Михайлик, проектно-сметная документация на реконструкцию Большереченского завода сейчас проходит экспертизу, на реконструкцию Селенгинского находится в стадии разработки. На модернизацию обоих заводов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" выделят более 450 млн рублей.

В новость внесены изменения (09:46 мск) - добавлены подробности.

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