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Путин: ислам и православие основаны на фундаментальных гуманистических ценностях

Объединение усилий религиозных организаций будет содействовать укреплению "гражданского мира и согласия", считает российский лидер

БИШКЕК, 21 ноября. /ТАСС/. Православие и ислам в своей основе имеют идентичные гуманистические ценности. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в обращении к участникам проходящей в четверг в Бишкеке конференции "Православие и ислам - религии мира", зачитанном послом России в Киргизии Николаем Удовиченко.

"Ислам и христианство, как и другие мировые религии, основаны на фундаментальных гуманистических ценностях, имеющих непреходящее значение - на милосердии и любви к ближнему, на справедливости и уважении к человеческой личности", - считает президент России. Поэтому объединение усилий религиозных организаций, их "конструктивное взаимодействие с государственными и общественными структурами" обязательно будет содействовать укреплению "гражданского мира и согласия" в Киргизии и России, подчеркнул он.

"Очень важно сохранить наш позитивный исторический опыт, сберечь и передать потомкам уникальное достояние - добрые традиции дружбы, взаимного уважения и понимания между людьми, исповедующими разные религии", - отметил Путин.

По его мнению, проведение подобной встречи с участием "авторитетных религиозных и общественных деятелей", представителей государственных ведомств, научного и экспертного сообществ России и Киргизии является "весьма востребованной и своевременной инициативой".

"Рассчитываю, что в ходе конференции вы обсудите пути развития межконфессионального и межнационального диалога, рассмотрите возможности повышения роли религиозных организаций в защите и продвижении духовных, нравственных, семейных ценностей в воспитании подрастающего поколения", - подчеркнул российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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