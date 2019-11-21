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В Минобрнауки заявили, что реформа научных фондов согласована и продлится несколько лет

Проект изменения функционала Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований предполагает поэтапное перераспределение грантовых программ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Проект изменения функционала Российского научного фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) разработан, его выполнение пройдет в несколько этапов в течение ближайших лет. Об этом говорится в письме Минобрнауки в адрес Профсоюза работников Российской академии наук (РАН), которое есть в распоряжении ТАСС.

"Вопрос об изменении функционала РНФ и РФФИ проработан Минобрнауки РФ совместно с указанными фондами <...> Сформирована согласованная позиция Минобрнауки, РНФ и РФФИ. Реализация проекта рассчитана на несколько лет. Проект изменения функционала РНФ и РФФИ предполагает поэтапное перераспределение грантовых программ между фондами, а также выполнение РФФИ обязательств по ранее объявленным конкурсам", - говорится в письме за подписью первого заместителя министра науки и высшего образования РФ Григория Трубникова.

Планируется, что РНФ продолжит проводить Президентскую программу исследовательских проектов, которая направлена в основном на поддержку молодых ученых, а также крупные междисциплинарные проекты. РФФИ, как отмечается в письме, продолжит проводить конкурсы и программы, направленные на развитие международного сотрудничества, а также конкурсы, совместные с российскими регионами, и проекты, направленные на развитие научной аспирантуры.

"В целях конкретизации шагов по реализации указанных предложений Минобрнауки подготовлен план организационных мероприятий в отношении РНФ и РФФИ, в процессе реализации которого предполагается обсуждение с экспертным сообществом новых направлений деятельности фондов", - говорится в письме.

В начале сентября стало известно о планах реформирования РНФ и РФФИ. На заседании президиума РАН 10 сентября было высказано опасение, что РФФИ в результате реформы может быть расформирован. Глава Минобрнауки Михаил Котюков 11 сентября сообщил, что реформирование системы научных фондов призвано повысить их результативность и общую слаженность в работе, а также не исключил, что в результате перед фондами будут поставлены новые задачи.

Теги
РоссияКотюков, Михаил Михайлович
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