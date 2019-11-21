В МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Подразделения МВД по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете появятся к 10 января 2020 года. Об этом ТАСС сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

"Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена",- подчеркнул он, не уточнив, будет ли увеличен штат МВД для создания новых подразделений.

По словам Смурова, могут быть приняты поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. "Этот вопрос также прорабатывается, но это вопрос длительного времени", - отметил он.

28 октября президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. 8 ноября сообщалось, что МВД готовит поправки в УК и УПК РФ об ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете. Проектом федерального закона предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием интернета.

Согласно действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, максимальная санкция за пропаганду наркотиков в виде штрафа за такие деяния для граждан составляет до 5 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей. Размер штрафа для иностранца или лица без гражданства может составить до 5 тыс. рублей, предусмотрено также наказание в виде выдворения за пределы РФ или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что МВД создаст подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, до 30 декабря организационно-штатное управление МВД России подготовит ведомственный приказ о внесении соответствующих изменений в штатные расписания подразделений центрального аппарата министерства, одновременно должны быть разработаны аналогичные приказы в территориальных ОВД.