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Опрос: более 50% работодателей не намерены давать сотрудникам премию по итогам года

При этом 30% опрошенных отметили, что руководство наградит премиями только сотрудников некоторых категорий

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Более половины работодателей в России не планируют выплачивать премии сотрудникам по итогам года. Об этом сообщается в распространенном в четверг исследовании сервиса по трудоустройству "Работа.ру".

"51% работодателей совсем не планируют выплачивать премии в конце года", - говорится в сообщении.

При этом 30% опрошенных отметили, что руководство наградит премиями только сотрудников некоторых категорий, и лишь 19% респондентов заявили, что премии в их компании будут выплачивать всем сотрудникам.

В пресс-службе "Работа.ру" сообщили, что опрос проводился в ноябре 2019 года среди 1000 представителей компаний по подбору персонала.

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