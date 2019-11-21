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Депутат предложил оценивать глав регионов по эффективности борьбы с наркоугрозой

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак призвал пересмотреть причины слабого выполнения антинаркотической стратегии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Эффективность борьбы с распространением наркотиков должна быть включена в критерии оценки деятельности глав российских регионов. Об этом заявил в четверг член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак на расширенном заседании комитета, посвященном "вопросам государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года и основным направлениям совершенствования законодательного регулирования антинаркотической деятельности".

"Нам очень важно пересмотреть причины слабого выполнения нашей [антинаркотической стратегии], наметить пути [дальнейшей работы]", - сказал парламентарий. "Обязательно законодательное участие в тесном контакте с заинтересованными службами", - добавил он.

"Предложение: нужно, чтобы в рейтинге оценки деятельности [глав] наших субъектов и администраций была заложена такая позиция (эффективность борьбы с наркоугрозой - прим. ТАСС)", - отметил Рыжак.

Политик также привел в качестве удачного примера турецкий опыт борьбы с наркотрафиком. "Турецкое общество не подвержено этой угрозе, потому что очень мощная предупредительно-воспитательная работа", - обратил внимание он.

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